"Es mi terapia": Carolina Sandoval 'enloquece' ante el posible fin de TikTok

Estados Unidos.- Fiel a su costumbre, Carolina Sandoval se volvió a el centro de atención dentro de TikTok y es que reaccionó a la posible desaparición de esta red social, aunque sin perder su característico toque de irreverencia.

La conductora, mejor conocida como 'La Venenosa', perdió la cordura en caso de que esta noticia se llegue a concretar, pues calificó a los videos que comparte en esta plataforma como una "terapia" para sus días.

Espérate un momento ¿enserio? No, no, no, a mí que me quiten otra cosa, pero que no me vayan a quitar TikTok. Yo encuentro en esto una terapia para estos días difíciles", expresó la venezolana.