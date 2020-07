Eva Cedeño decide correr el riesgo ante el Covid-19 al besar a José Ron para una escena

Ciudad de México.- En estos tiempos, México se encuentra amoldándose a la nueva normalidad ante la actual contingencia por coronavirus en el mundo, las producciones de televisión también se han estado sumando a esto.

Esto es debido a que las televisoras buscan cuidar la salud de sus talentos y equipo de producción de la amenaza por Covid-19.

Un claro ejemplo de las nuevas medidas que se están tomando hoy en día en Televisa, es sobre la filmación en escenas de besos, las cuales se han visto limitados recientemente.

Sin embargo, la actriz Eva Cedeño, prefirió correr el riesgo y realizar una digna interpretación al besarse con José Ron para una de las tomas en la telenovela, Te doy la vida.

Sí hubo besos, nos hicieron la prueba a los dos y hubo escenas que no se pudieron quitar y nos preguntaban si estábamos de acuerdo los dos y también hubo otras escenas que se omitieron, porque no eran relevantes, porque no eran un beso de final o porque no era una escena que cambiaría la historia o sería trascendente, ahí sí quitaron los besos y los contactos físicos pero en los demás nos preguntaban si queríamos hacerlas", explicó Eva.