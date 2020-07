Giovanni Medina asegura que Ninel Conde tenía influencias en el sexenio de Peña Nieto

Ciudad de México.- La tarde de este viernes, el empresario, Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, acudió a la Fiscalía, para continuar con la lucha por la patria potestad de Emmanuel, al asegurar que la cantante no está apta para cuidar al menor.

A su arribo Medina mencionó que su visita se debe para reunir para poder actuar conforme a la ley, además señala que pretende no exponer tanto al menor.

Le he ofrecido a la mamá de mi hijo un acuerdo y este en el bienestar de mi hijo y escuche las voces que nos piden prudencia, estas voces que no dicen no era necesario esta situación, se lo he manifestado en lo público y en lo privado, su respuesta fue negativa”, dijo.