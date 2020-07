Jorge Aravena hace broma de pésimo gusto mientras se baña y todo Instagram reacciona: "Pelado"

Ciudad de México.- El talentoso y aclamado galán de telenovelas, Jorge Aravena, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una fotografía en la que aparece desde el baño de su casa donde hizo un broma considerada de pésimo gusto.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que el guapísimo actor publicó la instantánea en la que se le aprecia cargando a su hijo Diego mientras lo baña en la ducha al mismo tiempo que comparte un relato que subió un poco de tono y no resultó del total para algunos usuarios.

A cambio de eso ellas me bañaban a mi jejeje... mentira, es broma ok. No me dejaba bañar por ellas porque me enjabonaban mal jajaja... besos desinfectados", escribió el intérprete en la postal.