'La Bebeshita' humilla a galán de Televisa y confiesa que lo mantuvo: "Ya no quiero pobretones"

Ciudad de México.- Daniela Alexis, la payasita y cantante mejor conocida como 'La Bebeshita', una vez más está desatando la polémica debido a las más recientes declaraciones que hizo contra su exnovio, Brandon Castañeda.

Resulta que la popular estrella del programa Enamorándonos confesó en entrevista para TVNotas está buscando a un nuevo galán, pero detalló que ya no quiere a un ''pobretón''.

Estoy soltera, sola como perro, así que si conoces a alguien guapo y marcadito, preséntamelo, bebé. Pero ya no quiero pobretones", afirmó.

Asimismo, 'La Bebeshita' reveló intimidades de su pasada relación con el galán de Guerreros 2020, quien se ha convertido en la sensación de Televisa, y confesó que casi lo tuvo que mantener cuando su único trabajo era como Wapayaso.

Para terminar la entrevista, 'La Bebeshita' también compartió que puso fin a su romance con Brandon por el trabajo que tenía detallando que el galán comenzó a 'venderse' en antros y centros nocturnos.

Que baile sexy como los Wapayasos no es problema, pero entró a un nivel más extremo... era stripper, solo tiene 20 años. Le dije: ‘Brandon, ¿tu mamá no te dice nada de que te encueres con hombres, mujeres y todo lo que se te ponga enfrente?’ Ya no estaba padre que se vendiera de esa manera", relató la guapa influencer.