La pelea trasciende: Conductor de 'Hoy' y Álex Kaffie se enfrentan en redes sociales

Ciudad de México.- Durante una de las recientes emisiones del exitoso programa matutino, Hoy, el conductor conocido como 'El Burro' Van Rankin, comentó que se siente feliz y entusiasmado por volver a grabar su serie, 40 y 20, motivo por el cual deberá ausentarse del show.

Además, el presentado aprovechó el tiempo para dejar en claro que no se iba por malos tratos entre compañero o por la supuesta pésima relación con la productora, Magda Rodríguez.

Obviamente estoy muy emocionado, pero poner que me voy, que odio a mi querida Magda, que es la que me dio oportunidad", dijo sobre la versión de Kaffie.

Nos llevamos increíble, cómo voy a odiar a Magda. Jamás he dicho que me voy para no verla", mencionó Van Rankin.