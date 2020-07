Lucero recuerda el día que hizo un extraño ritual para que no lloviera en su concierto

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Lucero, mediante un video publicado en su canal de YouTube, recordó la vez que tuvo que enterrar cuchillos en la tierra para que no lloviera.

Fue el 19 de junio de 1999, fecha en la que celebraba 20 años de carrera con un concierto en la Plaza de Toros México, siendo este uno de los más importantes en su vida, por lo que el clima no debería dañar el momento.

Fueron alrededor de tres horas, lo que duró su evento, en el cual se escucharon sus grandes éxitos, así como su música ranchera, al ser una de las cantante más versátiles del espectáculo.

La intérprete señala que al despertar clavó cuchillos en el jardín con ayuda de su entonces esposo, Mijares, por lo que se fue confiada a su concierto.

Al despertarme salí al jardín a clavar cuchillos. Dicen que clavando cuchillos en la tierra no llueve, y lo hice por si las moscas, por si funcionara o no, por si fuera una leyenda, no quitaba nada. Manuel (Mijares) me ayudó", agregó.