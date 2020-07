Natalia Téllez confiesa lo difícil que fue para ella incursionar en Televisa: "No podía hablar"

Ciudad de México.- Una de las conductoras de Netas divinas abrió su corazón y contó lo que pasó durante su infancia, situación que le costó superar pero que logró hacerlo.

Fue Natalia Téllez la que se sinceró con sus compañeras y los televidentes. Comenzó a decir que cuando era niña era demasiado tímida por lo que siempre esperaba que su hermana hablara.

Siguió contando que era muy retraída y que fue todo un trabajar el luchar por no ser tímida porque si no sabes comunicarte estás en severos problemas y más por su trabajo en la televisión.

Yo no hablaba, y habían unas bicis en el kínder... había una niña que se llamaba Miriam y salí del salón corriendo y ni una bici, pero ella tenía una, le hice como 'ya me quedé sin bici y me dice, no, la agarré para ti'. Fue la primera amiga que hice y sigue siendo mi amiga", finalizó Natalia.