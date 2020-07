Olga Mafud da gran lección a sus seguidores al compartir llamativa foto

View this post on Instagram

Mi papau0301 siempre me dice u201ctodo a su tiempou201d y a veces esperar ese tiempo ha parecido una eternidad... Ahora entiendo mucho mejor esa frase y que siu0301 todo pasa a su tiempo y tambieu0301n todo el tiempo estau0301n pasando cosas que estuvimos esperando sou0301lo que a veces no nos detenemos a valorarlas. Gracias por siempre estar familia virtual ud83dudc96u2764ufe0f u2022 u2022 u2022 Maquillaje y foto de @dormaka Peinado Pantalou0301n @lapetiteboutiquecondesa Stylist @jadabasolo @ligarca