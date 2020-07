Pascacio López aparece en 'Ventaneando' y deja fuerte recado a Ivonne Montero

Ciudad de México.- En la emisión de este viernes 10 de julio en Ventaneando, el actor mexicano, Pascacio López, tuvo la oportunidad de mantener un enlace en vivo y aclarar las acusaciones que existen en su contra.

Durante su intervención, el intérprete respondió a su colega y expareja, Ivonne Montero, quien lo catalogó como un hombre "violento" y "celoso" a lo largo de la relación que mantuvieron hace unos años.

De igual manera, Pascacio aclaró que nunca se volvió celoso durante este noviazgo, a la vez que señaló un problema luego de que la actriz conoció a un amigo suyo, mismo que llamó la atención de Montero.

Yo puedo decir detalles de tiempo, forma, lugar y cómo, de muchas cosas más, pero no lo voy a hacer. No es mi afán atacarla, tanto que yo no dije nada cuando hace unos años me acusó de lo mismo", reiteró.