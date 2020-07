Revelan que este conductor de 'Hoy' pidió trabajo en TV Azteca: "Se formaba para dar papeles"

Ciudad de México.- Nuevamente los conductores del programa Miembros al aire tocaron temas muy delicados y precisamente uno de ellos fue expuesto por un compañero.

Mauricio Mancera, quien estuvo en varios proyectos de TV Azteca, decidió hablar de Paul Stanley, revelando que años atrás cuando trataba de incursionar en la televisión.

Lo que no saben que el Paulito se formaba afuera de Azteca para entregar papeles, ¿o lo vas a negar?", dijo Mancera.

Stanley se sonrojó un poco y respondió: "No digas papeles, eran fotografías... pero no me aceptaron", mientras el resto de ls presentadores se reían con él por la forma en la que la contó.

Sin embargo, el ahora miembro de Hoy, reveló que tampoco en Televisa lo aceptaban, que también intentó llevar fotos, mismas que se tomaba él: "Voy a traer las fotos un día, las acabo de encontrar. Siempre las traía al CEA y al CEFAT, CEFAC antes pero nunca me aceptaron".

El resto de los presentadores señalaron que ahora está en todos lados y que esos momentos que vivió los puede contar como una lección de vida.

Fuente: Miembros al aire