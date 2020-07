Se comen viva a Consuelo Duval por vestirse "fatal": "A su edad se ve mal, parece disfraz"

View this post on Instagram

La vida se disfruta mu00e1s cuando tienes grandes amigas que te acompau00f1an u2764ufe0f u00a1Gracias por unirte a las #NetasDivinas! Te recordamos que la diversiu00f3n continu00faa el siguiente miu00e9rcoles a las 9:30 p.m. por @canalunicable u2728