¡Tensión en Televisa! Tania Rincón 'explota' contra Mauricio Barcelata en vivo: "Qué ardido"

Ciudad de México.- Una vez más Televisa se vio en vuelta en pleitos, pues Tania Rincón y Mauricio Barcelata, en pleno programa en vivo de Guerreros 2020 tuvieron un pequeño duelo ya que ella 'explotó' a las burlas de su compañero.

Rincón y Barcelata son los conductores de la nueva competencia deportiva de Televisa, donde ambos eligieron a sus respectivos equipos, lo que ha ocasionado pequeñas fricciones en vivo entre ambos, siendo está la más notoria.

Uno eligió ser León y otro Cobra, y al ser está semana de eliminaciones las cosas se pusieron más tensas entre ellos, ya que Barcelata no dejaba de burlarse y regodearse de que su equipo estuviera a la cabeza, lo que ella no tolero y le dijo que ya se estaba "ardiendo"

Los le-le-leones van a la cabeza, mi Charlie, recuerda el marcador", dijo Mauricio. "¿Sabes que Mau? Tus comentarios ya me están ardiendo he, está muy ardido esto, pero no me preocupo pues mis cobras van a ganar", respondió Tania.