Tras dejar TV Azteca, productora de 'Hoy' les da duro golpe y exhibe penoso rating de 'Survivor'

View this post on Instagram

u00a1GRACIAS POR SU PREFERENCIA! #eheheh !u2019Y por tanto apoyo y carinu0303o a los proyectos en los que estoy involucrada!!! ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0fud83dudc0dud83dudcaaud83cudffbud83eudd81 #Guerreros2020