Tras festejo adelantado en 'Hoy', galán de Televisa se 'equivoca' y felicita a Andrea Legarreta

View this post on Instagram

Quu00e9date con quien te vea como yo a mi hermoso pastel hecho por @cupcakesmexico ud83dudc95ud83cudf38ud83cudf3cud83cudf3a #Cumpleau00f1osAdelantado Mi cumple es el 12 de julio ud83cudf89ud83cudf89ud83cudf89ud83dudc95