Valeria, hija de Valentín Elizalde relata cómo fueron las últimas horas de vida de su padre

Ciudad de México.- La youtuber, Valeria Elizalde, mediante una entrevista para el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, reveló cómo fueron las últimas horas de vida del 'Gallo de Oro'.

En su relato, la joven asegura que a sus escasos cinco años, acompañó a su padre al Aeropuerto de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, para que viajara con rumbo a Reynosa, Tamaulipas, lugar que sería sede de su última presentación.

El último día que estuve con él, lo recuerdo mucho, lo acompañé al Aeropuerto de Ciudad Obregón, y ahí estuvimos, me dijo 'que me cuidara mucho, que me portara bien y que le hiciera caso a mi mamá'", dijo.