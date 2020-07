"Ya nunca más": Bárbara de Regil da noticia y sus seguidoras se entristecen

Ciudad de México.- Los fans de Bárbara de Regil no ocultaron su tristeza luego de que la actriz anunció que las transmisiones en Instagram de sus rutinas de ejercicios llegarán a su final.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en dicha red social, la protagonista de Rosario Tijeras dio los detalles de la que será la última de sus clases en vivo, misma que tomará lugar mañana.

Lee también: Golpe a TV Azteca: Uno de los programas más exitosos de Televisa regresa a la pantalla

Al ser cuestionada respecto al cierre de esta actividad, Bárbara explicó en Historias de Instagram que llegó a dar casi 80 sesiones en línea para ayudar y motivar a sus fans a llevar un vida saludable a través del ejercicio.

Lee también: Televisa da dura noticia a Javier Alatorre tras filtrarse su "despido" de TV Azteca

En otro post, la intérprete recibió la pregunta de si volverá a dar otras clases, a lo cual respondió negativamente. Sin embargo, la actriz no descartó que en algún momento vuelva a compartirles sus rutinas.

Lee también: ¿Adiós Televisa? Querido conductor deja 'Hoy' tras vivir difícil situación junto a su novio

Una vez que se enteraron de que se acabarían las clases, algunas fans externaron a Bárbara tanto en post de Instagram como de TikTok que la noticia les entristece, pero que le agradecen por todo.

Durante su dinámica, Bárbara volvió a ser cuestionada sobre el video que circula en TikTok sobre una llamada de una fan, a quien respondió en un tono molesto y a quien le pidió que no volviera a molestarla.

No fui grosera, solo le pedí a una niña que deje de hablarme, que respete mi espacio y plis ya no manden mi celular a chats... Me hablaban a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, etc., obvio tuve que cambiar mi celular", respondió Bárbara, además de compartir una captura de pantalla de su teléfono que muestra numerosas llamadas de números desconocidos.