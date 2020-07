Así se vivió la convivencia de la hijas de Karla Luna con sus abuelos maternos

View this post on Instagram

Hoy es un gran du00eda, quiero dar las gracias a todos los que estu00e1n al pendiente, es algo invaluable para nuestra familia esa solidaridad con la que nos acobijan, ese aliento para seguir en la bu00fasqueda de la justicia y esa empatu00eda de ponerse en nuestro lugar, lamentablemente habran personas que teniendo las cosas tan claras no podru00e1n aceptar la realidad no hace falta mucha inteligencia para detectar la incongruencia y darte cuenta, de quiu00e9n habla con la verdad y quiu00e9n no.. Uno cosecha lo que siembra con el sudor de su frente, todo este amor que cosechaste madre hoy da su fruto, claro estu00e1 como me lo prometiste que siempre estaru00e1s con nosotros en todo momento, se que hoy sonru00edes por que se da un paso muy importante para que tu u00faltima voluntad se cumpla y no descansaremos hasta que la meta se logre. TE AMAMOS MI REINA