Curvy Zelma luce radiante para agradecer el apoyo brindado en 'Survivor'

View this post on Instagram

u00a1Te tengan un excelente su00e1bado, #CurvyLovers! ud83cudf8aud83cudf89ud83dudc9a u00a1Recuerden que mau00f1ana nos vemos a las 8 PM para ver @survivormexico y apoyar a nuestra Curvy Zelma! ud83dudcfaud83dudc4aud83cudffb #TeamCurvy