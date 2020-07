De no creerse: Esta fue la increíble muestra de amor de Joan Sebastian ¡a Salma Hayek!

Ciudad de México.- Julián Figueroa en una entrevista que tuvo para Ventaneando logró ventilar muchos de los amores de su padre, pero el cual no pudo negar por más que intentó es el que había con Salma Hayek.

Aunque Julián estaba bastante nervioso, a la hora que le preguntaron si Joan Sebastian tenía un amor platónico por la actriz, este se echó a reír y por más que trato de contenerse, no pudo negar lo indiscutible.

El hijo del fallecido cantante dejó muy claro que prefería no decir más nada, pero dejó claro que Eso y Más es una canción que se le compuso a Hayek.

Mientras que en alguna entrevista para Primer Impacto, la también productora señaló que Joan Sebastian le había regalado un caballo el cual se llama Romeo y se encuentra muy bien cuidado en su rancho.

Mientras que a la hora de preguntarle sobre la canción que 'El Poeta del Pueblo' le escribió, ella dijo que no había escuchado, solo sabía la existencia del sencillo porque eso le hicieron saber, pero de ahí en fuera, desconocía.

Oí que me compuso una canción, pero no la he escuchado, me dijeron que la canción dice cosas un poco delirantes y preferí que no me la pusieran, me quedo con la buena memoria”, concluyó la actriz.