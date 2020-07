Natalia Esperón: Tras 'desaparecer' de novelas en Televisa y una mala cirugía, así luce ahora

View this post on Instagram

#tbt solo por que es jueves de recordar, esta foto me gusta! Me trae mil recuerdos! nunca imagine tantas cosas me podru00edan pasar, aprendizajes,felicidad, tambiu00e9n errores uff tantas cosas que es lo que hacen la vida u00fanica! Les dejo besos u2764ufe0fud83dudc95ud83dude18ud83dude18ud83dude18