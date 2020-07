¿Otras preferencias? Carlos Rivera y Cynthia esconderían su relación por esta razón

Ciudad de México.- Muchos son los rumores que rodean a la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, pero la más recurrente es acerca del porqué mantienen su idilio tan alejado de los reflectores y del público.

Y es que, además, también es poco frecuente que estos exacadémicos compartan fotos juntos en sus respectivas redes sociales, por lo que han levantado un sinfín de especulaciones a lo largo de estos años.

No obstante, de acuerdo a la prensa de espectáculos, Carlos y la conductora de TV Azteca habrían preferido mantenerse alejados de los paparazzis para cuidar su noviazgo, contrario a otras parejas de famosos.

Según la información, esta decisión sería el 'secreto' para que el romance se mantenga sano y sea uno de los más duraderos en el mundo del espectáculo, a pesar de los dimes y diretes que lleguen a existir.

No queremos que nadie opine si les gusta, si no les gusta. Por eso no compartimos nada. Si de pronto se inventa algo, eso ya es otra cosa, pero no tiene nada que ver con nosotros", indicó Cynthia en una entrevista.