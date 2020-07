Roberto Carlo, conductor de 'Sale el Sol', celebra dos años de noviazgo con Rubén Kuri

View this post on Instagram

Hoy agradezco a la vida por regalarme la oportunidad de estos 2 anu0303os compartiendo a tu lado y lo uu0301nico que le pido a Dios y al universo es tener la oportunidad de un PARA SIEMPRE a tu lado. Gracias por hacerme sentir tan amado cada segundo de mi vida, nos deseo siempre juntos. Te amo @rubenkuri feliz 2do aniversario u2764ufe0f PD. Esta foto es de cuando viajamos por primera vez juntos en un crucero por el bau0301ltico y ha sido uno de nuestros mejores viajes juntos u2728