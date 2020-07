Roberto Carlo da detalles de cómo va con su recuperación del Covid-19

Ciudad de México.- El conductor, Roberto Carlo, mediante un video publicado en su canal de YouTube, reveló cómo ha evolucionado el coronavirus en su cuerpo y que síntomas ha sufrido.

El miércoles 1 de julio desperté con normalidad, pero al bajar las escaleras, me faltaba el aire, me sentía raro. Nunca pensé en Covid, pensé que era un día raro. No me pude tomar mi café, no me pude ni bañar, me ahogaba con el agua porque no estaba oxigenando bien. Salí de casa pero cuando entré a Imagen me 'cayó el veinte' de que podía ser Covid, eran síntomas. Siempre me cuidé, seguí el protocolo, no salía de casa, me desinfectaba todo. Ya no quise salirme del coche y llamé al servicio médico para que me fueran a checar. Todo estaba bien, presión, oxigenación, presión, todo bien", dijo.

En su mensaje asegura que uno de sus primeros problemas fue que le faltaba el aire para respirar, pues su cuerpo no oxigenaba a la normalidad, al asegurar que sufría para realizar sus actividades.

Pensé que era porque hice ejercicio desde un parque, al aire libre, ahí me dio mucho frío y lo intuí. No había ido al programa porque pedí unos días, y por eso hablé con la producción y les dije que no entraría al foro, les pedí que me dieran permiso",

Al principio pensó que se trataba del ejercicio sin embargo después se dio cuenta de que podría algo más grave, a lo que al hacerse lo estudios pudo corroborar de que se trataba de Covid-19.

Me asusté muchísimo, lloré, no sabía qué me iba a pasar, si me iba a morir. Me calmé, le pedí a Rubén que se saliera y que se protegiera. Me empezaron a doler los músculos, todo el cuerpo, la pierna. Una neumóloga, por Zoom me pidió que me hiciera una placa de tórax, me la vinieron a hacer y me mandaron medicamento", indicó.

Al darse cuenta de lo que le ocurría el Carlo asegura que comenzó a llorar, pues desconocía cual sería su futuro, al no saber nada de dicha patología.

Todos los días tengo que monitorear mis síntomas y los medicamentos que tomo. También presenté diarrea, tos leve, dolor de espalda terrible, las primeras dos noches fue terrible, al tercer día amanecí como si no tuviera nada, pero me salieron unos puntos rojos en los brazos, que son porque el virus rompe los vasos, pero después me volví a sentir mal", agregó.

Ante lo ocurrido, el presentador señala que gracias al darse cuenta desde antes, él pudo tener una mejor calidad de vida ante la enfermedad, pues de no ser así, piensa que pudo ser fatal.

No nos relajemos ni tantito, hay que estar preparados, saber el protocolo por si sabemos, pero no todos podemos contarlo. Hay que mantener fuerte el cuerpo, de mantenernos positivos, cuídense", finalizó.

Fuente: TV Notas