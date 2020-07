Tras perder exclusividad, querida actriz habla de fracaso en Televisa: "Me frustraba mucho"

Ciudad de México.- La actriz Chantal Andere, conocida por participar en exitosas novelas de Televisa como Marimar, La usurpadora, Amor real y Destilando amor, se sinceró y estalló contra el que sería su fracaso más grande durante su carrera en la empresa, la novela Rafaela.

Hace unos días, en una transmisión que hizo para Tlnovelas, la actriz despotricó contra la novela que hizo en 2011, misma que terminó siendo un rotundo fracaso.

Chantal contó que sufrió mucho mientras la grababa, ya que todo fue muy apurado y eso le daba problemas en su preparación:

Hubo una novela que sí padecí mucho, que se llamó 'Rafaela' y les contaré porqué. Porque como la estaban escribiendo sobre la marcha, de repente nos citaban a las 8 de la mañana a maquillaje para estar listos a las 9 y las escenas no habían llegado a la oficina o a nuestras manos para estudiarlas ni nada y eso a mí me frustraba mucho. A mí que me dieran una escena, leerla en 12 segundos para grabarla 10 minutos después me conflictuaba mucho", comentó.