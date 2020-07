Acusan a productora de 'Hoy' de complot con Alfredo Adame para humillar a Bozzo: "Todo fue por rating"

Ciudad de México.- Durante el programa Radio Espectacular, Flor Rubio, la conductora de Venga la Alegría, acusó a Magda Rodríguez, productora de Hoy, de haber planeado todo el pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo en Laura Sin Censura, para humillar a la conductora y a su vez aumentar su rating.

Como se sabe hace varios días se reveló un video en el que Adame agrede a Bozzo y salía del show, ante lo que Rubio con sus compañeros devoraron a la productora de Televisa pues había sido más que evidente que ella y el actor armaron el complot, señalando que este enfrentamiento fue anunciado desde un principio.

Joel O'farrill, además de concordar con Flor, también relató que antes de que Alfredo se presentara en el programa, ellos tuvieron una charla en la que supuestamente el actor le aseguró que le advirtió a Rodríguez que si Laura lo atacaba él no se iba a contener y se iba a retirar, no sin antes de decirle todas sus verdades a la conductora.

Alfredo me comentó que cuando acepta la invitación le dice a la productora, 'sí está bien, pero a la primera ofensa de Laura, yo me le voy a ir, tú me conoces Magda'", contó Joel O'farril.