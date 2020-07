Aracely Arámbula envía emotivo mensaje a actriz de Televisa por su cumpleaños

View this post on Instagram

Mi Paty Bella me parece que fue ayer cuando celebrau0301bamos en el set tu cumpleanu0303os ud83cudf82ud83cudf89ud83cudf81ud83cudf88ud83cudf8aud83dudc83 ud83eudd73 wow q rapido pero que Alegriu0301a desearte mucha vida con toda la SALUD y con millones de bendiciones se que es un cumpleanu0303os diferente pero tambieu0301n se que la luz de tu mami hermosa siempre alumbrarau0301 cada uno de tus pasos y vivirau0301 eternamente en tu corazou0301n con ese amor tan grande y hermoso con el que hablabas siempre de ella TE QUIERO MUCHO Y TE ABRAZO A LA DISTACIA !!! Con muchas ganas de volver a compartir escena contigo eso si te adoro mi Paty maestra y amiga divina u2728ud83dude4fud83cudffbu2728 FELIZ CUMPLEAu00d1OS!!! ud83cudf82ud83cudf81ud83cudf89ud83cudf88ud83cudf8aud83eudd73ud83dudc83ud83cudf40 @patriciareyesspindola