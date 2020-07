Camila Sodi aprovecha el calor del verano y se va de vacaciones a la playa

View this post on Instagram

Gracias ud83cuddfaud83cuddf8 USA por hacer de Rubu00ed el show #1 u2764ufe0f me encantu00f3 poder hacer este personaje mu00e1s humano , probando que la belleza estu00e1 en la percepciu00f3n propia , exponiendo los valores tergiversados de nuestra era que apremia la fama y el dinero incluso sobre el amor . Valoremos el amor y lo real . Seamos mu00e1s conscientes - menos como Rubu00ed ud83eudd2a Pero no juzguemos , sino ayudu00e9monos a sanar y crear conciencia . Gracias gracias u2764ufe0f