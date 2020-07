Conductora de 'Hoy' envía conmovedora felicitación a Ingrid Coronado por su cumple

View this post on Instagram

Hoy es mi cumple ud83dude03 u2063 u2063 Bailo al son que la vida me toque, que en esta ocasiu00f3n es de enorme alegru00eda! u2063 u2063 Y quiero compartirles que es un cumpleau00f1os muy especial para mi porque comienzo una nueva etapa de mi vida......u2063 Tanto personal como profesionalmente, he estado trabajando en varios proyectos que este au00f1o floreceru00e1n..... u2063 u2063 Me siento muy agradecida con la vida por las experiencias, el amor, por estar con ustedes, el aprendizaje, sabiduru00eda y sobre todo por regalarme la oportunidad de poder disfrutar cada uno de estos du00edas a lado de mis niu00f1os, y de las personas que estu00e1n en mi corazu00f3n. u2063 u2063 Hoy cumplo un au00f1o mu00e1s, no su00f3lo de edad, sino de estar aquu00ed con ustedes cumpliendo mis sueu00f1os y haciendo todo lo que tanto amo.ud83dudc96u2063 u2063 u00a1Gracias, gracias, gracias!ud83dude4cud83cudffbu2728 u00a1Los quiero! #Agradecida #Bday #Cumpleau00f1os #Amor #Cariu00f1o #Vida #birthday #Unau00f1omu00e1s #Experiencias #Sabiduru00eda #sueu00f1os #gracias