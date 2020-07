Érika Buenfil arremete y se burla ¿del padre de su hijo?: "Infiel drogadicto"

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz de Televisa, Érika Buenfil, ha hecho reír a sus millones de seguidores al burlarse y arremeter contra un ex, riéndose al leer que en su perfil dice que no es infiel ni drogadicto, ¿acaso es un ataque contra el padre de su hijo, Ernesto Zedillo Jr.?

Buenfil se grabó mientras leía un perfil en línea de alguien a quien conocía, supuestamente una expareja, donde se reía a grandes carcajadas, pues se ponía como una gran persona con muchas cualidades que la actriz desmentía con su reacción.

Ve su perfil, dice que es una persona educada… No puedo leer… De buen humor, trabajador sin antecedentes penales… Dice no soy alcohólico ni drogadicto… eso dice de perfil… Ay no puedo más”, dice Buenfil entre grandes carcajadas.