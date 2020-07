Érika Buenfil conquista a todo Instagram en precioso vestido negro: "La reina"

Ciudad de México.- La guapa y querida actriz de Televisa, Érika Buenfil, ha conquistado a sus millones de seguidores en Instagram al compartir su pequeño paseo por el parque en el que lució un precioso vestido negro con blanco.

Buenfil se hizo acreedora la tarde de este domingo 12 de julio de miles de halagos al compartir un video en el que con un sombrero de paja y un largo vestido negro con blanco disfruta de un paseo.

Hermosa", "Como me encanta verte", "Tus videos siempre me animan el día", "Me fascina tu 'look' de hoy", "Qué bello es disfrutar de este día", "Por eso eres la reina del tiktok", fueron algunos comentarios.