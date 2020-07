Exconductor de Televisa relata el doloroso momento en que su madre lo abandonó a los 6 años

Ciudad de México.- Alberto Flores, comediante y exconductor de Televisa como 'Chuponcito', en su reciente entrevista en El Minuto que Cambio mi Vida, relató el doloroso momento que vivió cuando su madre por la crisis económica lo abandonó con un hermano mayor a la edad de 6 años.

'Chuponcito' le confesó a Gustavo Adolfo Infante que a causa de que su padre era un apostador perdieron todo y por ser el menor de seis hermanos lo mandaron a vivir con un hijo de su madre que era portero en un edificio, lo que fue para él algo muy doloroso.

A los seis años separan a 'Chupón' a Alberto de la familia, por lo mismo de la economía, la economía no era tan buena, y pues yo era el sexto hijo. Me mandan a vivir con un medio hermano, hijo de la mamá de Alberto, lo mandan a vivir ahí por dos años, en la Colonia Roma, viví alrededor de 2 años", contó Alberto.

El comediante señaló que estuvo dos años con su hermano y en ese tiempo solo veía a su madre durante máximo 30 minutos dos veces por semana ya que su madre debía trabajar y no podía permanecer más tiempo, algo que fue muy difícil pues se sentía relegado de su familia, aunque quería mucho a su hermano y vivió feliz sin carencias.

Adolfo le cuestionó como fue para él regresar tras dos años separado de su familia, ante lo que el artista le aseguró que fue muy doloroso y le tuvo mucho rencor a su padre ya que consideró que por sus vicios lo sacrificaron a él, en vez de que su progenitor buscara otra salida y permanecer juntos.

Hubo mucho rencor, mucho resentimiento con el papá de Alberto, porque yo dije: '¿Por qué iba a ser yo el sacrificio?', pero aprendí después de mucho tiempo a no juzgar a mis padres y aprendí a amarlos como ellos a mí a su modo, sentí que me amaban mucho mi mamá y mi papá, a su modo pero me amó", confesó.