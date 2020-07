"Hipócrita doble cara": Conductora de 'VLA' tunde a Laura Bozzo por ataques a Irina Baeva

Ciudad de México.- Recientemente Flor Rubio, conductora de Venga la Alegría, analizó el pleito de Laura Bozzo con Alfredo Adame en Televisa, por lo que la tachó de “hipócrita” recordando los ataques que hace meses tuvo en contra de Irina Baeva, señalando que no tenía cara para llamar “misógino” a el actor.

Rubio durante el programa Fórmula Espectacular habló sobre el pleito que tuvieron Adame y Bozzo en pleno programa de Larva de Américo, donde ella le cuestionó sobre ser un misógino, ya que ha hablado mal de mujeres y violentarlas, inclusive le recordó que su esposo lo a acusado de ello varias veces, lo que hizo que el actor se retirara del foro.

Ante esto la periodista indignada señaló que Laura era la menos indicada para reprochar algo al respecto, pues a lo largo de su reconocida carrera a insultado y menospreciado a varias mujeres, poniendo de ejemplo que hace meses llamó “roba maridos” a Baeva.

Como se sabe en marzo del 2020, Bozzo dijo que la actriz rusa era una “vergüenza” para las mujeres, pues las denigraba ya que afirma que sí se metió en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, como muchos aseguran aunque todos lo han negado.

Muchas mujeres como yo que hemos luchado y nos hemos roto el lomo en defensa de las causas de las mujeres, no nos sentimos representadas por alguien como tú. No eres inspiración para ninguna, tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras”, dijo Laura en Marzo.