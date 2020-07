¿Lista para cerrar círculos? Jessica Díaz planea superar a José Ron con este cambio

Ciudad de México.- Normalmente, luego de acabar una relación sentimental, tanto mujeres como hombres, buscan emprender nuevas cosas, mejorar en algún sentido que se considere o simplemente darle un toque de novedad a la vida con algún cambio que se a notable.

Tal podría ser el caso de la actriz, Jessica Díaz, quien recientemente terminó su noviazgo con el actor, José Ron y ahora estaría en la búsqueda de mejorar su imagen con un cambio de 'look'.

A través de sus historias de Instagram, la joven artista compartió que en los próximos días estaría por hacer algo nuevo, detallando que pintaría su cabello, el cual aclaró que nunca en su vida lo había pintado antes.

Les tengo que contar que nunca en mi vida me he pintado el cabello, mi cabello es virgen, y chistoso, porque al ser actriz, los productores, los personajes te lo exigen, pero yo en toda mi vida, nunca se me ha requerido”, comentó Díaz.