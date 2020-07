A más de 10 años de 'Camp Rock', Demi Lovato ve la cinta de Disney y se burla de sí misma

Ciudad de México.- Demi Lovato 'estalló' en risas al volver a ver su participación en Camp Rock y Camp Rock: The Final Jam, las películas de Disney en las que compartió créditos con los Jonas Brothers y que le permitieron ganar gran popularidad entre el público adolescente.

El nombre de la intérprete se volvió tendencia en Twitter este domingo, luego de que el sábado decidió compartir en Historias de Instagram su cómica reacción a algunas de las escenas de las cintas.

Como se ha de recordar, Demi interpretó a la talentosa 'Mitchie Torres' en los filmes, esa joven que busca vencer su pánico escénico y que hace todo lo posible para entrar al campamento de música, donde conoce al famoso rockero 'Shane Gray' (Joe Jonas).

Demi Lovato jamás deja de hacerme sonreír pic.twitter.com/QXOwLuoHfN — LAUREN (@adeletheglory) July 13, 2020

Lovato grabó varios videos en los que se escuchan sus carcajadas al ver algunas de sus escenas, además de agregar comentarios sobre sus gestos, su actuación y lo "incómoda" que luce en algunas partes de las películas.

Es loco cuando veo esto, ahora veo @maddelagarza", escribió Demi en una de las Historias, en un mensaje dirigido a su hermana Madi de la Garza.

Llorando estoy con Demi Lovato reaccionando a Camp Rock uD83DuDE29uD83DuDE29 pic.twitter.com/bBgY2N56Rz — Judith Perez (@judithpz15) July 12, 2020

En otros videos, Lovato se refirió a la "cantidad de cosas incómodas" que hizo en el filme, tanto en sus escenas con Alyson Stoner como en su interacción con Joe Jonas.

Asimismo, Demi aseguró que Our Time Is Here es la canción "más subestimada" de Camp Rock. Según algunos portales, ese tema fue incluido como un 'bonus track', pero no llegó a aparecer en la película.

Los fanáticos recuperaron los videos compartidos por Demi en Instagram y eso dio paso a que se desatara la conversación en Twitter sobre la divertida reacción de la cantante a la película, esto a más de una década de que se estrenara la primera entrega.

Fuente: Twitter e Instagram @ddlovato