¿Pleito en Televisa? Este sería el verdadero motivo por el que Lucero no regresa a las novelas

Ciudad de México.- Tal parece que la querida y famosa Lucero no tiene planes cercanos para regresar a las telenovelas, y es que la actriz y cantante ha señalado los motivos que le impiden el retomar su carrera dentro de Televisa pese a las ofertas de productores, ¿acaso tiene problemas con ejecutivos?

Desde hace casi un año se le ha pedido a la intérprete de Cuéntame que regrese a las novelas, pues el público mexicano la extraña, ante lo que confesó en noviembre del 2019 que tenía varias ofertas para los remakes que actualmente se están viendo en la televisora, como Rubí.

Pero en recientes confesiones dejo en claro que lo que la frena no son problemas con productores o ejecutivos, tampoco el dinero, sino las escenas en las que se desvisten o tienen relaciones sexuales.

Eso es lo que no me convence mucho del nuevo formato que a veces se lleva a cabo sobre todo en las series de televisión. Yo, como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni de desnudos ni de cosas horrorosas que luego en serio hay mucho público que no lo puede ver”, afirmó Lucero.