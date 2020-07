Sin remordimiento alguno Jessica Díaz sorprende con mensaje para su ex, José Ron

Ciudad de México.- Después de una separación, las parejas en muy raras ocasiones terminan bien paradas, pues entre los involucrados en la relación suelen quedar malos sentimientos como algunos rencores, odio y demás.

Sin embargo, esto no siempre llega a ser así, pues la actriz, Jessica Díaz, demostró no tener remordimiento alguno para su exnovio, José Ron, incluso dejó en claro que entre ellos no quedó otra cosa más que una sana amistad.

A través de sus historias de Instagram, la joven artista compartió una imagen de la telenovela de Televisa, Te doy la vida, melodrama protagonizado por José. La talentosa joven mandó un mensaje para felicitar a su ex por el final de su proyecto.

En la foto se lee: Querido conejito, hoy terminas un proyecto que me consta disfrutaste y le dedicaste mucho de ti, le pusiste mucho a 'Pedrito'. Mereces todo el éxito que estás teniendo. Siempre celebraré y apoyaré con amor tus logros y tus sueños, te adoro".

Ante tal mensaje, se pudo apreciar que para Jessica no existe otra cosa más que el amor y el cariño para su ex, pues demuestra que entre ellos todo sigue muy bien.

Con información de: Instagram @jessicadiazmx