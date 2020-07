"Sorprendido": José Ron revela que no tenía mucha fe en el éxito de 'Te doy la vida'

Ciudad de México.- Este domingo 12 de julio, Televisa presentará el gran final de su telenovela, Te doy la vida, la cual es protagonizada por el actor, José Ron y la actriz, Eva Cedeño.

Durante una reciente entrevista para Publimetro, José, comentó algunas de las emociones y sentimientos encontrados que tiene ante la conclusión de esta magnífica historia, así como el recibimiento que tuvo por la audiencia.

El famoso también mencionó que estaba sorprendido, pues no esperaba semejante éxito para el programa, debido a que consideraba la mucha competencia entre el contenido de diversas plataformas digitales.

Se decía mucho que el melodrama ya estaba pasando de moda y no sé qué más tanto decían. Creo que esta es una muestra de que a la gente le gusta el melodrama, también acompañado de una buena historia, tiene mucho mérito la productora Lucero Suárez; al final, no hay una fórmula para que algo le vaya bien", dijo Ron.

Entre otras cosas, Ron, habló sobre la realización de este proyecto, el cual tuvo una parte que se grabó en medio de la contingencia y por lo cual se tuvieron que tomar varias medidas de prevención.

Tuvimos que parar grabaciones durante dos meses, al momento de regresar también fue muy raro, porque había muchas precauciones y cosas que hicieron más lento el trabajo, pero que teníamos que hacer por el bien de todos. También llegar y haber cortado el ritmo de trabajo, la inercia que traíamos, pues yo me sentí muy raro, porque no me acordaba de muchas cosas, de mis secuencias o qué pasaba y cada capítulo fue como si fuera el día uno", contó el artista.