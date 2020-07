¿Televisa ocultó asesinato? Este es el misterioso y trágico fin de actriz que no se resolvió

Ciudad de México.- Rita Macedo fue una muy famosa y querida actriz de Televisa, cine y teatro mexicana que vivió uno de los finales más trágicos y misteriosos del mundo del espectáculo, incluso se dijo que grandes ejecutivos quisieron ocultar un asesinato.

Hace casi 30 años, el 5 de diciembre de 1993, Macedo fue encontrada en su auto estacionado dentro de su casa en San Ángel con un disparo, el cual se ocultó en los primeros informes públicos del anuncio de su fallecimiento, señalando que la muerte la atrapó por sorpresa pues sufrió un infarto fulminante al llegar a su casa.

Sin embargo, la insistencia de los medios y la falta de declaraciones provocaron que poco a poco la mentira se viniera a bajo y se supiera que en realidad ella si vio venir su muerte, pues se trató de un suicidio.

Rita decidió dispararse y terminar con su vida, comprobándose mediante la autopcia y las declaraciones de familiares como sus hermanos e hijas.

Llegué y de lejos la vi sentada en el coche y no me acerqué porque un vecino que se acercó nada más me dijo: 'se disparó', y yo pegué un grito discreto, entonces empezó a llegar toda la familia, subí al cuarto y vi la ropa", contó una de sus hermanas.