¡Traición en Televisa! Conductor de 'Hoy' exhibe a Paul Stanley ¿por reunión en TV Azteca?

Ciudad de México.- El pasado sábado 11 de julio el conductor y comediante, Paul Stanley, reveló que hace un par de días sufrió una dolorosa traición por parte de Jorge 'El Burro' Van Rankin, su compañero en Hoy, pues en pleno programa en vivo de Miembros al Aire lo exhibió frente a un importante miembro de Televisa, ¿acaso reveló que sí se irá a TV Azteca?

Stanley en la sección de Cuéntamelo Ya!, 'Los Tu-Vasos', confesó a Roxana Castellanos y al resto del elenco que durante la visita de Laura Bozzo en el show, Miembros al Aire, comenzó a meterle el pie y 'meter cizaña' con la conductora de Larva de América.

Perdón que interrumpa, pero uno de los miembros, apenas fue la Laura y el pinc… 'Burro' diciendo, '¿Qué dijiste el sábado?', te lo juro, me estaba tirando de cabeza y Laura de '¿Qué dijiste?', me agarre y dije: 'No nada'", contó Stanley.

Pero eso no fue todo, pues el comediante señaló que a pesar de tratar de negarlo todo, 'El Burro' siguió diciendo que sí había hablado mal de Bozzo, concluyendo en que no lo sacó de su negación.

Entonces él dijo: 'No estabas diciendo que larva de américa', y le contesto: 'No, no, no, eso lo que lo dice es 'Capi', no yo'…. Hijo de su pu… mad…, pero bueno tampoco dijo nada que no sepamos y eso calentó a la larva”, concluyó Stanley.