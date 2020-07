"A tu ex la pateaste": Gustavo Adolfo Infante destroza a Cristian Castro tras confesar esto

Ciudad de México.- El cantante, Cristian Castro, se ha visto recientemente envuelto en la polémica, luego de que saliera a la luz el rumor de que llegó a violentar a su propia madre, la actriz, Verónica Castro.

Aunque en un principio, el artista negó rotundamente tales especulaciones, en está ocasión, decidió abrir su corazón y admitió que, si llegó atentar en contra de su mamá y de otros integrantes de su familia.

Sin embargo, destacó también, que, así como se han vivido tiempos de tensión, de igual forma han tenido momentos para perdonarse.

Tal información no le pareció muy bien a los periodistas del programa de espectáculos, De Primera Mano, pues criticaron rotundamente al cantante por su actuar y por la manera en que buscó justificarse.

A mí me educaron, que la mamá es sagrada, a mí me educaron así, no sé cómo habrán educado a Cristian si le es normal jalonear a la mamá, que no fue jaloneada y también con Valeria Liberman, no fue jaloneada, hay registros de que fue pateada", señaló Gustavo Adolfo Infante.