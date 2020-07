¿Abierta al amor? Tras ruptura, actriz de Televisa revela las cualidades de su galán ideal

Ciudad de México.- Renata Notni, actriz que ha participado en múltiples producciones de Televisa, reveló cuáles son las cualidades de un hombre que la enamoran y qué es lo que considera importante en una relación, esto poco después de que revelara que recientemente pasó por una ruptura amorosa.

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la joven intérprete fue cuestionada sobre "cómo pueden enamorarla", momento en el que la protagonista de El Dragón describió algunas características que debe tener su galán ideal, no sin antes advertir entre risas que tiene una "lista eterna" de aspectos.

La actriz también habló sobre lo mucho que ha podido reflexionar durante estos tiempos difíciles de confinamiento, periodo durante el cual justamente ocurrió su separación de Andrés Rivero, a quien aseguró sigue guardando un gran cariño que perdurará por siempre.

Yo he tomado esto como una gran lección, creo que la vida nos puso un "estate quieto" por algo, he hecho muchísima instrospección. Cuando todo vuelva a la normalidad no podemos ser los mismos, hay que valorar cada detalle, amar más, no dar por hecho absolutamente nada. Cuidarnos mucho, cuidar nuestro planeta. Y ponernos las pilas para lograr todos nuestros objetivos", expuso durante la dinámica.