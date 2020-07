Adal Ramones responde a los ataques de Giovanni Medina, ex de Ninel Conde

Ciudad de México.- El actor y conductor, Adal Ramones, por medio de una entrevista para el programa De Primera Mano, respondió a los ataques del ex de Ninel Conde, Giovanni Medina.

¡Adal Ramones se defiende del ex de Ninel Conde! @deprimeramano uD83DuDC4C https://t.co/u0Cuo9kbD5

A mi me duelo todo porque hay un niño de por medio, Ninel tuvo contacto casi nulo con nosotros, no porque fuera la diva, ni nada, nunca paraba de trabajar", dijo.

En su declaración, el histrión señala que él tuvo poco contacto con la intérprete, pues siempre anda muy ocupada y de gira, por lo que la interacción entre ambos no se dio, al desconocer el porqué de sus celos.

Podría interesarte: ¡Traición en Televisa! Conductor de 'Hoy' exhibe a Paul Stanley ¿por reunión en TV Azteca?

Cabe mencionar que el empresario en una pasada intervención aseguró que el comediante era un drogadicto, además de otros ataques hacia su persona y la de su expareja.

Admito, yo no tengo nada contra el señor, no sé si sea el buen padre o el mal padre, simplemente no tengo nada en contra de él", dijo.