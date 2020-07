Bárbara de Regil responde a internauta que la criticó por siempre mostrar su abdomen

View this post on Instagram

Hoy hace 1 mes 8 du00edas estaba ahu00ed ud83cudf09 .... Pensando que valoraba lo que vivu00eda ... Estaba ahu00ed viviendo a prisa ... Estaba viviendo segu00fan yo Disfrutando cada segundo ... hoy me doy cuenta que no ... No estaba VIVIENDO REALMENTE u2665ufe0f Hoy tiene 22 du00edas que no salgo de mi Casa .... Que no abrazo a mis FansHermanas... ud83eudd7a Que no veo a mi familia , que no doy mis clases ... La serie ud83cudfa5 que iba hacer, la retrasaron etc . Esto nos tiene que enseu00f1ar TANTO u2665ufe0f tanto como seres humanos ... Tanto a ser mejores , Tanto a valorar a cuidar Mu00c1S nuestro PLANETA ud83cudf0d A cuidar mu00e1s nuestro cuerpo , Lo que comemos ud83cudf4f A cuidar nuestra VIDA u2757ufe0f A las personas que nos rodean u2665ufe0f Menos odio Mu00c1S AMOR ... No puedes salir de esto siendo la misma persona u2665ufe0f Se la mejor versiu00f3n de ti Y AHORA Mu00c1S QUE NUNCA