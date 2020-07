Carmen Salinas recuerda a su fallecido hijo con sentimental foto de Instagram

View this post on Instagram

Mi inolvidable hijo Pedrito Plascencia Salinas tuvo el honor de recibir de manos del Gran Actor Ignacio Lopez Tarso la Diosa de Plata por la mu00fasica que puso en la gran Pelu00edcula EL BULTO DE IGNACIO RETES mi adorado hijo Pedrito que en paz descanse fue un gran MUSICALIZADOR de Cine y Telenovelas.