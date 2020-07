Chiquis Rivera arremetería en contra de Gustavo Adolfo Infante por burlas a su salud

Ciudad de México.- Tal parece que la polémica cantante, Chiquis Rivera, está harta de que una persona en específico se este burlando de su actual estado de salud y asegure que solo esta haciendo todo esto por publicidad, lo que ha hecho que ella arremeta en su contra sin piedad; se dice que se trata del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Como se sabe la semana pasada la hija de Jenni Rivera confesó que ella y su esposo, Lorenzo Méndez, habían dado positivo al Covid-19, por lo que diariamente se hace presente en redes para revelar su avance con respecto al virus, lo que muchos le han criticado y señalado que se lo busco por la gran fiesta que realizó no hace mucho.

Entre los críticos se encuentran varios periodistas, por supuesto que también el polémico Gustavo, de quien varios han señalado se trato la queja de Chiquis, quien empleó sus redes sociales para expresar su inmensa molestia.

Rivera realizó un hilo de inconformidad en su red social, comenzando con los memes hacia la confesión de infidelidad de Jada Pinkett-Smith al muy querido Will Smith, señalando que la gente no debería de meterse en ello, concluyendo en que ella pasaba por algo similar con alguien a quien no quería mencionar.

Según la interprete de Joline, no dirá el nombre de la persona en quien piensa pues sería darle la atención que desea tener, lo que ella no le dará, concluyendo que le molestaba que dijera que jugara así con su salud por mera publicidad.

Fuente: Instagram @chicapicosa2