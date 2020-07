Chiquis Rivera asegura que el Covid-19 es mental y se supera con echarle ganas

Los Ángeles, EU.- Luego de anunciar que ella y su esposo tenían coronavirus, Chiquis Rivera actualizó sus historias de Instagram con un video donde revela que se ha dedicado a descansar y tomar remedios caseros.

Sin embargo, el que más llamó la atención de los usuarios es que la cantante aseguró que todo está en la mente y si se tiene una buena actitud y se toman cosas calientes se puede superar la enfermedad.

Me la he pasado acostada, pero hoy me desperté, no me sentía bien y dije voy a limpiar la cocina, me voy a mover un poco más el día de hoy, de hecho ahorita me voy a subir a la caminadora, dicen que esto es mental y el sudar te ayuda muchísimo así que me tomé un té caliente.”