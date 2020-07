Chiquis Rivera relata el calvario que vive por el Covid-19: "Se me va el aire"

Ciudad de México.- La querida y famosa cantante, Chiquis Rivera, ha relatado el calvario que el Covid-19 ha tenido en su cuerpo y vida diaria tras varios días de haber revelado que ella y su esposo, Lorenzo Méndez dieron positivo al temido coronavirus.

La semana pasada el vocalista de La Original Banda el Limón y la hija de Jenni Rivera por primera vez desde su breve separación reaparecieron juntos revelando que se habían realizado la prueba al virus, misma que salió positiva para ambos, señalando su inconformidad de que la cobren cuando hay gente que no puede pagarla y la necesita.

Tras la triste noticia, Rivera a empleado sus redes sociales para mostrar su día a día, hablando de como ha ido su avance, sus síntomas y enseñando que sigue las indicaciones médicas al pie de la letra, además de también recurrir a remedios caseros.

Hoy me desperté más cansada, me duele un poquito más el cuerpo y el sentido de oler y probar, nada, no importa lo que coma, me sabe a nada", dijo Chiquis recientemente.