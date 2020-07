Conductora de Televisa enamora en Instagram al lucir su pancita de embarazo en bañador

Ciudad de México.- A solo unos días de revelar que estaba esperando un niño, ahora Mariana Rodríguez volvió a acaparar la atención de las redes sociales debido a que presumió su tierna pancita de embarazo con un bañador.

Resulta que este fin de semana la guapa conductora de Televisa decidió tomar unas minivacaciones y visitó la playa Punta Morena, la cual se ubica en el estado de Quintana Roo.

Mariana no perdió la oportunidad de presumir su viaje y utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un par de instantáneas en las que muestra su pequeña pancita con un traje de baño.

No me quitaste mi futuro, me diste uno nuevo", escribió la futura mamá.