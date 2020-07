"Dos pies izquierdos": Casandra y Yomi de 'Exatlón' provocan burlas en redes al bailar banda

View this post on Instagram

Que bonito bailan @yomiwr.mex @casandraascencio . . . #casandraascencio #christiananguiano #yomi #mvp #christian #casandra #pareja #soldado #hermosos #guadalajara #jalisco #video #baile #bailando #yomisandra #chrisandra #exatlon #exatlu00f3n #contendientes #azul #azules